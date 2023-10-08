МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем реализации кофе навынос в России снизился за 9 месяцев 2023 года на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, показывают данные исследования ОФД "Такском", имеющиеся в распоряжении RT. Индийская фабрика во Владивостоке будет возить в Россию кофе и чай

При этом отмечается, что средняя стоимость бодрящего напитка в сентябре достигла 188 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, рост составил 5%.

Кроме того, в ОФД "Такском" проанализировали среднюю стоимость кофе на АЗС. Она поднялась в сентябре до 152 рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 4%. Вместе с тем объем реализации по сравнению с 2022 годом упал на 18%.

Всего ОФД "Такском" проанализировал более 51 миллиарда кассовых чеков.