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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231008/841921702.html
"Такском" зафиксировал снижение продаж кофе навынос в России
Потребрынок
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Объем реализации кофе навынос в России снизился за 9 месяцев 2023 года на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, показывают данные исследования ОФД "Такском", имеющиеся... ПРАЙМ, 08.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Объем реализации кофе навынос в России снизился за 9 месяцев 2023 года на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, показывают данные исследования ОФД "Такском", имеющиеся в распоряжении RT.
При этом отмечается, что средняя стоимость бодрящего напитка в сентябре достигла 188 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, рост составил 5%.
Кроме того, в ОФД "Такском" проанализировали среднюю стоимость кофе на АЗС. Она поднялась в сентябре до 152 рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 4%. Вместе с тем объем реализации по сравнению с 2022 годом упал на 18%.
Всего ОФД "Такском" проанализировал более 51 миллиарда кассовых чеков.