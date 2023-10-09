СОЧИ, 9 окт — ПРАЙМ. Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, рассказал корреспондент РИА Новости. Производитель "Роллтона" не увидел проблем с производством

Так, в ассортименте оказались сверчки в специях, а также шоколад, печенье и лапша со свечками. Кроме того, была представлена пищевая добавка "Росэнерджи".

Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. Она содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.

Представитель бренда "Росэнерджи" рассказал агентству, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион. Также он уточнил, что, несмотря на отечественное производство, — сами сверчки из Китая.

В прошлом году в рамках форума Innofood вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.