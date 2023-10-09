2023-10-09T16:38:04+03:00
2023-10-09T16:38:04+03:00
2023-10-09T16:38:04+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231009/841930326.html
Снеки и лапшу из сверчков представили в России
Потребрынок
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Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, рассказал... ПРАЙМ, 09.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 9 окт — ПРАЙМ. Снеки из сверчков, а также другие продукты, в составе которых используется это насекомое, в том числе лапшу и шоколад, представили в рамках форума Innofood 2023, рассказал корреспондент РИА Новости.
Так, в ассортименте оказались сверчки в специях, а также шоколад, печенье и лапша со свечками. Кроме того, была представлена пищевая добавка "Росэнерджи".
Она состоит из сверчковой муки и порошка витграсса, который делается из молодых побегов пророщенной пшеницы. Она содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.
Представитель бренда "Росэнерджи" рассказал агентству, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион. Также он уточнил, что, несмотря на отечественное производство, — сами сверчки из Китая.
В прошлом году в рамках форума Innofood вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России следует поддерживать производство альтернативных продуктов из растительного белка.