МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, при этом для изменения стран-поставщиков кофейных зерен в Россию в ближайшее время предпосылок нет, считает менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко. "Такском" зафиксировал снижение продаж кофе навынос в России

"Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты. Но с производством кофе это никак не связано. И привозится он так же из Центральной Америки, Африки и Азии. Никаких поводов и предпосылок для каких-то изменений от стран, продающих и экспортирующих кофе, нет и не намечается", — заявил он РИА Новости.

В свою очередь, генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила, что "за последний год компания зафиксировала рост закупочных цен на кофе". "На текущий момент мы держим цены в рознице. Таким образом снижаем маржинальность, но сохраняем лояльность наших гостей", — сказала она.

Рыбенко уточнил, что цены на арабику последние 3-5 месяцев держались на уровне 150-160 центов за фунт, тогда как в 2020 году были на уровне 90-100 центов. При этом он указал, что цены на робусту в июне доходили до 2,8 тысячи долларов за тонну, а сейчас снизились до 2,4 тысячи. "Цены на базовые арабику и робусту сейчас очень приближены друг к другу, и разница между ними крайне мала, особенно в рознице", — уточнил он.

Тем не менее, эксперты считают, что выход таких сетей, как "Шоколадница", на рынок розничной торговли не связан с ростом цен и проблемами с поставками.

"Выход в розницу для "Шоколадницы", скорее, является их закономерной стратегией развития. В рознице они видят дополнительную высокую маржинальность и монетизацию своего бренда уже в других продуктах. Такая стратегия довольно сильно распространена на мировом рынке кофейных брендов", — сказал основатель производителя бумажных стаканов для кофе ProstoKap Петр Кабин.

Основатель и гендиректор компании Restik, клиентами которой являются 400 кофеен в РФ, Олег Сужаев, рассказал, что кофейни уже проделали огромную работу по выбору поставщиков и наиболее удачных вариантов сортов и купажей.

"Логичный выбор — закупать эти партии крупнее и увеличивать свою прибыль за счет дополнительных продаж. Еще одна причина, почему кофейни торгуют зерном, — это попытка увеличить возвращаемость клиентов и их лояльность заведению", — пояснил он.