МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Пора навести здесь порядок". В правительстве спорят из-за идеи Силуанова

"Позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Я не буду обсуждать эту мысль. Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете — вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", комментируя вопрос о том, сможет ли Минфин договориться с Минздравом по этому вопросу.

"Это будет непросто. Но такая дискуссия, я думаю, что будет продолжена", — подчеркнул он.

Министр также добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать для наших граждан удобным приобретение тех или иных товаров, будь то в магазине или в интернете".