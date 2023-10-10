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Минфин и Минздрав обсудят легализацию онлайн-продаж алкоголя
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Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Позиция Минздрава заключается в... ПРАЙМ, 10.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, алкоголь, минфин рф, минздрав рф
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Я не буду обсуждать эту мысль. Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете — вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", комментируя вопрос о том, сможет ли Минфин договориться с Минздравом по этому вопросу.
"Это будет непросто. Но такая дискуссия, я думаю, что будет продолжена", — подчеркнул он.
Министр также добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать для наших граждан удобным приобретение тех или иных товаров, будь то в магазине или в интернете".