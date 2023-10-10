МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает идею создания на маркетплейсах "российской полки" в целях поддержки отечественных производителей, конкретные параметры еще будут обсуждаться, рассказал РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг планирует ввести маркировку косметики и бытовой химии

Ранее во вторник газета "Известия" сообщила, что депутат "Единой России" Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о "российской полке". Планируется, что все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. А агрегаторы и интернет-магазины должны будут обеспечить первоочередное размещение предложений о продаже российских товаров.

В мае, когда законопроект находился в работе, Буцкая поясняла РИА Новости, что российскому производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов.

"Считаем разработанный законопроект своевременным и требующим поддержки. Он необходим для повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров, развития промышленности, и будет способствовать экономическому развитию тех регионов, где находятся производства", — прокомментировал Евтухов.

По его словам, законопроектом установлены только полномочия правительства РФ по утверждению перечня непродовольственных товаров и минимальной доли таких товаров/карточек товаров российского происхождения на полках в торговых сетях и в электронной торговле. "Какая-либо конкретика по фактическому размеру квоты или выдаче карточек с товарами на маркетплейсах отсутствует, данный параметр еще будет обсуждаться с бизнесом", — рассказал Евтухов.

По словам замминистра, предполагается, что квота в традиционной торговле не превысит 50%, а в электронной – первые 50 карточек товаров, которые будут видны покупателю. Но могут быть установлены и меньшие значения, в зависимости от текущих возможностей российской промышленности.

"На сегодняшний день российские производители бытовой химии и косметики заявляют о двукратной недозагруженности своих производственных мощностей, при том что они выпускают продукцию мирового уровня, а их представленность в торговле не превышает 30%. Этот сегмент однозначно требует государственной поддержки", — отметил Евтухов.