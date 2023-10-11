МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например, при предъявлении покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ, сообщил журналистам в кулуарах Совета Федерации статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Минфин и Минздрав обсудят легализацию онлайн-продаж алкоголя

Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.

"Те инструменты контроля, которые мы предусмотрели, —… предъявление паспорта, прочие, по аналогии с тем, как в магазинах сейчас. Курьер должен спросить паспорт при получении (покупателем алкоголя — ред.)", — сообщил Сазанов, отвечая на вопрос о том, как будет регулироваться продажа алкоголя через интернет.

"Все это мы предусмотрели с тем, чтобы уровень контроля, который примеряется при онлайн-продаже алкоголя, при доставке, и уровень (контроля — ред.) продажи в магазине был сопоставим", — уточнил он.

Сазанов отметил, что позиция Минздрава принципиальна, поскольку, по мнению ведомства, онлайн-продажа будет способствовать повышению доступности алкоголя для населения, "поэтому они против".

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли Минфин аналогичную идею, но уже с онлайн-продажей табачной продукции, Сазанов сказал, что если такое предложение будет выдвинуто бизнесом, то Минфин спросит позицию Минздрава по этому вопросу.