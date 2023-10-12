МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские производители водки обратились к Минфину с просьбой поднять минимальные цены на водку до 301 рубля за пол-литра на фоне роста акцизов и стоимости сырья, эксперты увидели негативные последствия такой идеи для рынка. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". "Абрау-Дюрсо" начал выпуск собственной водки

Ранее в сентябре Союз производителей алкогольной продукции направил министру финансов Антону Силуанову предложение повысить минимальные цены на водку на семь процентов со следующего года. Так, минимальная отпускная цена должна составить 243 рубля за бутылку в 0,5 литра, цена в опте — 253 рубля, в рознице — 301 рубль. Производители объяснили просьбу ростом акциза на продукт на пять процентов, подвышением стоимости импортных материалов и логистических затрат.

Согласно источникам "Коммерсанта", ведомство рассматривает предложение, даже может его принять.

"Преодоление психологически значимой отметки в 300 руб. за бутылку может оказаться заметным для части потребителей, но в конечном счете рынок адаптируется", — считает глава WineRetail Александр Ставцев.

"Существенное повышение МРЦ может привести к стагнации рынка", — говорит владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Он отмечает, что рост стоимости товара не позволит заработать, но даст возможность самой дешевой водке потеснить конкурентов. Источник "Ъ" на рынке согласился с оценкой Кауфмана.