МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Генпрокуратура проверит законность решения маркетплейса Wildberries о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратура России. Wildberries ввел комиссию при оплате Visa и Mastercard

Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании сообщили агентству, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

"По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой России осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проверка проводится с участием Роспотребнадзора и Банка России.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов. При выявлении нарушений законов и фактов ущемления прав граждан будут приняты исчерпывающие меры реагирования", — подчеркнули в Генпрокуратуре России.