МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Генерального директора ювелирной фирмы Дарью Спиридонову осудили по статье 159 УК РФ за мошеннические схемы на сумму, превышающую 350 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Отмечается, что по делу проходят 19 потерпевших. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

Ранее в Telegram-каналах столичных судов общей юрисдикции и прокуратуры была опубликована информация, что Хамовнический районный суд Москвы посадил под домашний арест владелицу ювелирной компании Darvol Дарью Спиридонову, проходившую по делу о мошенничествах на 191 миллион рублей.

Как отмечает прокуратура, Спиридонова "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства в сумме более 350 млн рублей", но не выполнила обязательства и вернула присвоенные деньги.

Darvol специализируется на производстве уникальных ювелирных изделий по авторским рисункам. Самым дорогостоящим изделием в ассортименте компании является кольцо из белого золота стоимостью в 90 тысяч долларов. Эти данные следуют из паблика бренда в соцсети "ВКонтакте". При этом сайт компании сейчас недоступен.

В соответствии с платформой "Яндекс Карты", фирма имеет свой магазин в центре Москвы, но сейчас он закрыт, а в сервисе выложены множество негативных отзывов. Многие покупатели пожаловались на задержки изготовки украшений и игнорирования запросов.