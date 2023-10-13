МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В Госдуме в формате больших общественных слушаний с заслушиванием позиции профильных министерств и ведомств обсудят инициативу внедрения онлайн-продажи алкоголя в РФ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Готовим большое заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз на тему обсуждения инициативы внедрения онлайн-продажи алкоголя в России. Заседание пройдет в формате больших общественных слушаний с заслушиванием позиции профильных министерств и ведомств, инициаторов идеи продажи алкоголя через интернет, общественников и экспертов. Такое решение принято председателем МФРГ Шолбаном Валерьевичем Кара-оолом в ответ на мое обращение", — сказал он.

По словам парламентария, ряд инициаторов, кто продвигает инициативу онлайн-продажи алкоголя в интернете, выступают против любых общественных, парламентских слушаний.

"Потому что их позиция вряд ли выдержит всю критику общественности и экспертного сообщества. Нет никакой необходимости сегодня увеличивать продажи потребления алкоголя (в России и без этого потребляется более 19 миллиарда литров алкоголя в год), теперь — через механизм сети интернет", — добавил Хамзаев.

По его мнению, на протяжении шести последних лет лоббистами этой инициативы являются не столько маркетплейсы, сколько алкогольные компании, реализующие алкоголь в розницу, разные винные магазины и бутики.

"Сегодня же это подается под соусом "спасение российской экономики". Но конкретными выгодополучателями станут только алкогольные компании. Профильному министерству (Минфину) предложены альтернативные способы пополнения бюджета, не прибегая к подобным мерам", — объяснил он.

Как считает депутат, выгода алкогольных компаний и отчислений в бюджет в долгосрочной перспективы обернется сложностями в реализации стратегии снижения потребления алкоголя в России – приоритета защиты здоровья граждан. Хамзаев добавил, что это принципиальная позиция президента России Владимира Путина.

"Сегодня необходимо говорить о сужении объема рынка продаж и принижении "градуса"… На алкогольном рынке главным регулятором должно оставаться государство, а все инициативы и новое регулирование должно быть в интересах государства, а не коммерсантов из отрасли", — заключил Хамзаев.

Он также отметил, что вопрос наличия контрафакта и незаконной продажи алкоголя в интернете — не причина открывать ящик пандоры, легализуя новый механизм сбыта. По мнению депутата, это вопрос к правоохранителям, Роскомнадзору, который должен блокировать эти сайты, и Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.