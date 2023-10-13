МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Объем добычи лососевой икры в России за период с января по август составил 19 тысяч тонн, что в три раза больше уровня за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство. Россия сократила импорт рыбной продукции из Японии, заявил Трутнев

"Производство лососевой икры в России выросло в три раза к уровню прошлого года — большая часть продукции из лососей идет на внутренний рынок. Объем произведенной икры лососевых за период с января по август 2023 года составил 19 тысяч тонн, в три раза больше уровня за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом за январь-сентябрь общий объем экспорта продукции из лососевых видов рыб составил 28 тысяч тонн стоимостью порядка 107 миллионов долларов — это в три раза меньше аналогичного показателя прошлого года; из них икры лососевых экспортировано всего 66 тонн (0,2% от общего объема) на сумму 2,1 миллиона долларов (2% от общего объема). Преобладали же в структуре экспорта лосось тихоокеанский мороженый — 16 тысяч тонн (57% от общего объема); нерка мороженая — 10 тысяч тонн (34%); филе лосося — порядка 450 тонн (2%).

Общий объем импорта лососевых за те же три квартала составил 81 тысячу тонн продукции на 576 миллионов долларов — это на 30% больше показателя на аналогичный период прошлого года; из них икры лососевых импортировано 29 тонн на 0,6 миллиона долларов.

В импорте преобладали: форель мороженая — 33 тысячи тонн (порядка 40%), лосось атлантический и дунайский мороженый — 26 тысяч тонн (33%), лососевые охлажденные — 12 тысяч тонн (14%), филе лососевых мороженое — 2 тысячи тонн (3%).

В этом году лососевая путина на Дальнем Востоке завершается со вторым рекордным показателем по вылову — более 601 тысяч тонн (по данным на 9 октября). По данным таможни, приоритет поставок продукции из свежих уловов красной рыбы — внутренний рынок. Кроме того, растет и производство лососевых в товарной аквакультуре. Следственно, дефицита красной икры для отечественного покупателя не будет — потребности внутреннего рынка полностью обеспечиваются, заключается в сообщении.