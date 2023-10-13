МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Повышение стоимости мяса и птицы за последний месяц заметили 50% россиян, 29% опрошенных зафиксировали подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов еженедельного опроса фонда "Общественное мнение". Россиянам дали совет, как сэкономить заряд батареи смартфона

По данным опроса, почти каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, 33% — на рыбу и морепродукты, 29% — на молоко и молочную продукцию, 28% — на сахар, 28% — на яйца.

Кроме того, 50% заметили рост цен на мясо и птицу, 19% сообщили о подорожании растительного масла, 18% — о росте цен на крупы и макаронные изделия.

Из непродовольственных товаров за последний месяц россияне отметили рост цен на моющие средства (18%), средства личной гигиены (16%), на одежду (26%), электронику и бытовую технику (19%), стройматериалы (24%), лекарства (35%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 6-8 октября 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.