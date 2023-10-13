МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российские рестораны теряют квалифицированных мигрантов, которые едут в другие страны, где нет, таких как в России, проблем и препятствий в миграционном законодательстве, а своих кадров в РФ физически не хватает, такое мнение РИА Новости высказал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В крымских ресторанах импортозаместили трюфель

Российские рестораторы начали кампанию по привлечению к работе трудовых мигрантов из СНГ, сообщила ранее в пятницу газета "Известия". Так, например, сеть "Якитория" разместила на ТВ Киргизии рекламу о привлечении сотрудников зала и кухни для работы в заведениях на территории РФ, "Шоколадница" наняла подборщика вакансий в странах СНГ, также компании размещают вакансии на специализированных сайтах.

"Первое — доллар поднялся и мигрантом стало не так выгодно работать в РФ. Ну и, кроме того, у нас жёсткое миграционное законодательство: когда мигрант приезжает в Россию он устраивается и получает документы скорее вопреки, а не благодаря. В результате самые трудоспособные, обученные и интересные нам кадры в Россию не едут. Они едут в другие страны, где проще с миграционным законодательством и нет таких препонов. Мы получаем только тех, кто не едет туда: не знает языков, не умеет работать, не имеет квалификации", — сказал Миронов.

Поясняя, почему в ресторанную отрасль не идут работать россияне, даже при росте зарплат, эксперт сказал, что рабочих рук в стране физически не хватает. "В Москве нулевая безработица, поэтому любой подъём зарплат ничего не даёт. Нет той лавочки, где сидят российские повара и официанты, которые ждут, когда ресторан поднимет зарплату, чтобы встать и пойти на работу. Любой подъём зарплаты только перетягивает людей из ресторана в ресторан и не более того. Только к нему добавляется еще и рост цен в меню", — рассказал он.

По словам омбудсмена, решать кадровую проблему в отрасли надо срочно и сразу в нескольких плоскостях: путем пересмотра миграционного законодательства и стимулирования россиян обучаться именно ресторанному делу. "Наша политика не настроена на то, чтобы правильно адаптировать и помочь мигранту. Нужны изменения миграционного законодательства в части стимулирования приезда, более жёсткий контроль за их приездом с одной стороны, но с другой — выстраивание для них правильных и легальных условий для того, чтобы мигранты могли приехать и комфортно работать", — пояснил он.

"Сейчас в России, как раньше, ресторанному делу — на поваров, официантов, барменов, не обучают. То обучение, которое у нас есть в колледжах, обеспечивает порядка 2% от потребности рынка. Это слишком мало. Чтобы привлечь россиян надо создавать большое количество бюджетных мест и стимулировать их таким образом", — заключил Миронов.