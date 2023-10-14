МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Угостить собаку можно попкорном, а также рядом овощей и фруктов, в том числе бананами и брокколи, однако в основном еда с "человеческого стола" может нанести вред здоровью животного, рассказала РИА Новости ветеринарный врач сервиса "Лапка" Анна Воропаева. Найдена замена импортным лекарствам и кормам для животных

Уточняется, что если питомец ест "свою" еду, то никакие другие продукты ему не нужны, однако возможны исключения в качестве лакомства.

"Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра", — считает Воропаева.

При этом, по словам эксперта, есть продукты, которые вообще нельзя давать собаке — они могут быть опасны для животного. Например, виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности, а шашлык, колбасы и сосиски содержат слишком много специй, соли и жира. Эти вещества вызывают у питомцев рвоту и диарею.

"Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции… Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование", — добавила Воропаева.

Ветврач указала, что еще в стоп-листе находятся жевательная резинка, зубная паста, кофе, какао, темный и горький шоколад, лук, чеснок, острый перец и специи, а также грибы. Кроме того, взрослым животным не рекомендуется давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы, которая ими плохо усваивается. В свою очередь, при симптомах отравления необходимо дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь) и как можно скорее обратиться в ветеринарную клинику.