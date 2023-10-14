МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Производство мяса птицы в РФ растет, но приоритетным является обеспечение потребностей населения, в том числе через торговые сети, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ. Российские рестораторы зафиксировали дефицит куриного мяса

Рестораны России фиксируют дефицит куриного мяса — в частности, о нехватке сообщили РИА Новости в Rostic's и KFC. Наличие проблемы подтвердил агентству глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров, выразив надежду, что скоро этот вопрос разрешится.

"Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе — через торговые сети", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Там также подчеркнули, что в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности.

"По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли", — сказали в пресс-службе министерства.

Согласно данным Росстата, в августе в РФ было произведено 277,4 тысячи тонн охлажденного мяса птицы, на 2,1% меньше, чем в августе прошлого года, но на 2,1% больше чем в июле 2023 года. За январь-август 2023 года производство охлажденного мяса птицы выросло на 1,3% по сравнению с январем-августом 2022 года, составив 2,3 миллиона тонн. Данные по сентябрю пока не опубликованы.