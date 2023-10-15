МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Россияне тратят на организацию свадьбы в среднем 114 тысяч рублей, при этом большая часть средств идет на бронирование места проведения — ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, подсчитали для РИА Новости в аналитическом центре ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo. Россиян научили, как меньше платить за "коммуналку", если в доме холодно

"Средняя стоимость организации свадьбы у россиян, с учетом услуг организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена и повара, составила около 113,6 тысячи рублей. Самые дорогие свадьбы проходят в Москве — в среднем 161 193 рубля, а дешевле всего в Челябинске — около 83 780 рублей", — говорится в совместном исследовании.

У 67% молодоженов родственники частично оплатили свадьбу, у 19% — полностью, а еще 14% пар взяли все траты на себя. При этом многие новобрачные планировали бюджет с учетом ожиданий по денежным подаркам.

"Большинство россиян (81%) приглашали на свою свадьбу до 100 гостей, 11% — от 100 до 200 человек, а еще 8% — более 200 родственников и друзей. В результате 67% молодоженов получили денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, а еще 4% — более 1,5 миллиона рублей. В результате 54% опрошенных удалось за счет финансовых подарков лишь частично окупить торжество. Еще 17% смогли полностью закрыть стоимость мероприятия, а 18% — ушли в минус", — также отмечается в исследовании, в котором приняли участие 2972 респондента из разных городов России.

В свою очередь россияне считают, что самое важное в свадьбе — это еда и напитки (42%). На втором месте по популярности оказались декор и атмосфера (28%), а на третьем — музыка и развлечения (16%). "Это подтверждают и данные по расходам на свадебные приготовления. Наибольшая доля трат респондентов при подготовке ушла на бронирование места проведения — ресторана или банкетного зала, на кольца и украшения, а также свадебное платье и костюм. Топ-5 самых затратных категорий замыкают услуги организаторов, оформление и цветы", — добавляется в материалах.

Так, по данным Sokolov, в 2023 году спрос на помолвочные и обручальные кольца стабильно рос — продажи увеличились на 3% и 8% соответственно. При этом средний чек на обручальные кольца возрос на 5%, а на помолвочные — на 7%. Чаще всего россияне интересовались золотыми изделиями.