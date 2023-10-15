МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Контрсанкции положительно повлияли на отрасль сыроделия в России: увеличилось количество производителей сыров и их видов, однако в стране стоит больше создавать именно отечественных сыров, а не копировать европейские моцареллу и буррату, рассказал РИА Новости глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров. Литва, Грузия и Латвия стали лидерами по поставкам вина в Россию

"Антисанкции быстро повлияли на отрасль сыроделия в России. На недавнем мероприятии 186 хозяйств представили 900 сыров. Однако большую часть составляли моцарелла, буррата, потому что их легче продать. Я считаю, нужно создавать больше собственных сыров, потому что если через какое-то время вернутся западные производители, то получится, что все время наши фермеры работали на них. Так как, вернувшись, они скажут, что это у них настоящий итальянский буррата, и на российский спрос спадет", — сказал Бухаров.

При этом он отметил, что российские заведения общественного питания в большинстве своем уже переориентировались на продукцию, которая производится на территории России. "Но рестораны все еще ищут что-то интересное, чтобы быть конкурентоспособными и предложить гостю то, что называется деликатесами или специалитетами", — добавил эксперт.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет подпали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры. По мере сохранения санкций РФ продлевала и эти меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2023 года.