МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Экспортеры риса призвали индийское правительство вместо существующей пошлины в 20% ввести фиксированную экспортную пошлину в размере 80 долларов за тонну пропаренного риса, сообщает издание Money Control. Матвиенко оценила потенциал товарооборота России с Индией

В пятницу правительство Индии продлило 20% пошлину на экспорт пропаренного риса до 24 марта 2024 года.

"Мы просим правительство заменить 20% экспортную пошлину фиксированной экспортной пошлиной в размере 80 долларов за тонну. Это устранит двусмысленность и проблемы с выставлением счетов в торговле рисом", — заявил президент индийской федерации экспортеров риса Прем Гарг.

Индийская федерация экспортеров риса также обратилась к правительству с просьбой пересмотреть введенный запрет на экспорт белого риса и снизить минимальную экспортную цену на рис басмати с текущей ставки в 1,2 тысячи долларов за тонну до 850 долларов за тонну, чтобы предотвратить негативное воздействие на объемы экспорта.

Экспортные ограничения были введены правительством для обеспечения достаточных запасов риса и контроля продовольственной инфляции. Прем Гарг также отметил, что экспортные ограничения привели к 30% росту цен на рис на международном рынке, что принесло пользу конкурирующим странам, таким как Пакистан и Таиланд.

Индия, основной поставщик риса в Россию, запретила экспорт дробленого риса и ввела экспортные пошлины на другие виды риса с 9 сентября 2022 года.