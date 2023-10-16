ТОКИО, 16 окт — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции "несправедливым и вызывающим сожаление" и требует отмены данного решения, сообщило агентство Киодо. Японская Fujitsu ликвидирует российское подразделение, сообщили СМИ

Россельхознадзор на фоне начала сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, добавляет ведомство.

"Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением, которое не основывается на научной базе. Мы требуем, чтобы это решение было отозвано", — цитирует агентство представителей японского ведомства.

Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам.

В ответ на решение Токио Пекин полностью запретил импортировать японскую рыбу. Китай являлся крупнейшим импортером морепродуктов из Японии. В 2022 году страна ввезла продукции на 592 миллиарда долларов.