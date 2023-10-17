МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Продажи коньяка в России в январе-сентябре выросли на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, водки, напротив, сократились — на 0,3%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Минфин раскрыл планы по регулированию онлайн-продаж алкоголя

По данным ведомства, продажи коньяка за девять месяцев 2023 года составили 9,744 миллиона декалитров, водки — 55,645 миллиона декалитров.

Ведомство также приводит данные и за 2021 год — в нем за аналогичный отчетный период этих алкогольных напитков было продано 8,501 миллиона и 52,373 миллиона декалитров соответственно.

В целом продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились на 4,4% — до 164,277 миллиона декалитров. В 2021 году этот показатель составил 151,667 миллиона. Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 17,5% — до 12,852 миллиона декалитров. А за аналогичный период 2021 года было продано 6,778 миллиона декалитров.

Продажи виноградных вин возросли на почти на 6% — до 41,92 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 9,9%, до 13,415 миллиона декалитров, ликерных вин — на 75,2%, до 881,3 тысячи декалитров. В свою очередь за 9 месяцев позапрошлого года их было реализовано 39,158 миллиона, 11,28 миллиона и 215 тысяч дал соответственно.

До этого, в начале октября, раскрывая данные по производству алкогольной продукции за девять месяцев, в ведомстве подчеркнули, что с учетом разнонаправленных тенденций на рынке 2022 года сравнения с этим периодом могут быть некорректными. Там также пояснили, что в настоящее время рынок стабилизируется и возвращаются те пропорции, которые наблюдались в 2021 году.