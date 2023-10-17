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Стоимость зарубежной винодельческой продукции вырастет из-за увеличения ставок на ввозные пошлины, запасов алкоголя на складах осталось максимум на три месяца, рассказал в беседе... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, новый год, алкоголь
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость зарубежной винодельческой продукции вырастет из-за увеличения ставок на ввозные пошлины, запасов алкоголя на складах осталось максимум на три месяца, рассказал в беседе с "Лентой.ру" экономист, глава "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.
"Летом повысились ставки на ввозные пошлины, так что цены на импортную винодельческую продукцию вырастут. Это повышение граждане реально почувствуют сейчас, в октябре, потому что запасов алкогольной продукции на складах есть на два-три месяца. Сейчас напитки, завезенные по старым ценам, заканчиваются, и цены на импорт вырастут", — рассказал эксперт.
По его словам, цены на недорогие импортные вина будут начинаться от 500 рублей.
Кроме того, добавил Черниговский, причинами роста стоимости алкоголя станут курс рубля и повышение акцизов на отечественную и импортную винодельческую продукцию.
Новый 2024 год наступит в понедельник. Отмечается, что покровителем наступающих месяцев станет Зеленый Деревянный Дракон.