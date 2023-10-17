МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Стоимость зарубежной винодельческой продукции вырастет из-за увеличения ставок на ввозные пошлины, запасов алкоголя на складах осталось максимум на три месяца, рассказал в беседе с "Лентой.ру" экономист, глава "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский. Водка крепчает. Особенно в цене

"Летом повысились ставки на ввозные пошлины, так что цены на импортную винодельческую продукцию вырастут. Это повышение граждане реально почувствуют сейчас, в октябре, потому что запасов алкогольной продукции на складах есть на два-три месяца. Сейчас напитки, завезенные по старым ценам, заканчиваются, и цены на импорт вырастут", — рассказал эксперт.

По его словам, цены на недорогие импортные вина будут начинаться от 500 рублей.

Кроме того, добавил Черниговский, причинами роста стоимости алкоголя станут курс рубля и повышение акцизов на отечественную и импортную винодельческую продукцию.

Новый 2024 год наступит в понедельник. Отмечается, что покровителем наступающих месяцев станет Зеленый Деревянный Дракон.