2023-10-17T12:57:00+03:00
2023-10-17T13:02:49+03:00
2023-10-17T12:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231017/842003041.html
МТС поможет рекламодателям лучше достать россиян в Telegram
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения... ПРАЙМ, 17.10.2023
телеком, потребрынок, бизнес, технологии, новости, россия, telegram, мтс, таргетинг рекламы
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644174.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644174.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644173.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644173.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644161.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/41/841644161.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231017/841995859.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения пользователей мессенджера, сообщила пресс-служба оператора.
"Сервис можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам, а также по сегментам и группам мессенджера", — отметили в компании.
Настроить и запустить рекламу можно на любую сумму: стоимость фиксирована в рублях – от 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса.
В свою очередь МТС обещает рекламодателям поддержку стандартными для России инструментами мессенджера — таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы, географию на основе данных Big Data.
Telegram является самым популярным мессенджером в России. В июне 2022 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram составила 700 миллионов человек в мире. Согласно данным TGStat за май 2023 года, ежемесячно Telegram пользуются больше 75 миллионов человек.