МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. МТС запустила в Telegram проект, который позволит российским компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, таргетировать рекламу исходя из интересов и местоположения пользователей мессенджера, сообщила пресс-служба оператора. Россиянам рассказали, какие приложения нужно срочно удалить со смартфона

"Сервис можно настроить, используя таргетинг по географии и интересам, а также по сегментам и группам мессенджера", — отметили в компании.

Настроить и запустить рекламу можно на любую сумму: стоимость фиксирована в рублях – от 90 копеек за сообщение для малого и среднего бизнеса.

В свою очередь МТС обещает рекламодателям поддержку стандартными для России инструментами мессенджера — таргетинг на аудиторию конкретных каналов, категории, интересы, географию на основе данных Big Data.

Telegram является самым популярным мессенджером в России. В июне 2022 года создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что ежемесячная аудитория Telegram составила 700 миллионов человек в мире. Согласно данным TGStat за май 2023 года, ежемесячно Telegram пользуются больше 75 миллионов человек.