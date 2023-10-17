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2023
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Правительство разрешило проверять магазины вейпов и кальянов
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Российские власти разрешили проверять магазины вейпов и кальянов до 1 января 2025 года, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. "Правительство... ПРАЙМ, 17.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Российские власти разрешили проверять магазины вейпов и кальянов до 1 января 2025 года, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"Правительство отменило мораторий на проверки магазинов вейпов и кальянов до 1 января 2025 года — постановление", — сообщил Метелев в своем Telegram-канале.
"За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет", — добавил парламентарий.
Ранее депутаты ГД обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести профилактические проверки магазинов, где продается никотинсодержащая продукция и устройства для ее потребления.
В России 1 июня вступили в силу новые ограничения на реализацию вейпов, среди которых — запрет на их продажу на ярмарках, выставках и в автоматах, а также на открытую выкладку и демонстрацию в торговых точках. Также начал действовать запрет на продажу вейпов, электронных сигарет и расходников к ним несовершеннолетним. Правительство России получило право определять минимальные цены на одноразовые вейпы с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости для электронных средств доставки никотина.