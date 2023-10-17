МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Более 60% российского IT-рынка уже занимают отечественные игроки, заявил РИА Новости гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. Минцифры: проект бюджета не содержит выделения средств на новые IT-гранты

"Темпы развития российского IT-рынка позволили отечественным игрокам — после резкого ухода с него в прошлом году западных компаний — занять существенные позиции: им уже принадлежит на нем более 60%", — рассказал он в кулуарах конференции "IVA DAY 2023: IT-суверенитет и цифровизация 2030".

По его словам, процесс эволюции идет и к 2025 году западных компаний на российском рынке останется лишь порядка 20%.

Говоря о главных проблемах отечественного IТ-рынка, Иодковский назвал две. "Во-первых, надо уменьшать зависимость от китайской электронно-комплектующей базы, пришедшей на смену западной. Мы должны наращивать производство отечественной электронной компонентной базы", — заметил эксперт. И, во-вторых, подчеркнул он, необходимо растить свои кадры.