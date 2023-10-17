2023-10-17T15:16:38+03:00
2023-10-17T15:16:38+03:00
2023-10-17T15:16:38+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231017/842004952.html
Эксперт назвал долю отечественных компаний на российском IT-рынке
Потребрынок
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Более 60% российского IT-рынка уже занимают отечественные игроки, заявил РИА Новости гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский. "Темпы развития российского IT-рынка... ПРАЙМ, 17.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, отечественные товары, it-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Более 60% российского IT-рынка уже занимают отечественные игроки, заявил РИА Новости гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.
"Темпы развития российского IT-рынка позволили отечественным игрокам — после резкого ухода с него в прошлом году западных компаний — занять существенные позиции: им уже принадлежит на нем более 60%", — рассказал он в кулуарах конференции "IVA DAY 2023: IT-суверенитет и цифровизация 2030".
По его словам, процесс эволюции идет и к 2025 году западных компаний на российском рынке останется лишь порядка 20%.
Говоря о главных проблемах отечественного IТ-рынка, Иодковский назвал две. "Во-первых, надо уменьшать зависимость от китайской электронно-комплектующей базы, пришедшей на смену западной. Мы должны наращивать производство отечественной электронной компонентной базы", — заметил эксперт. И, во-вторых, подчеркнул он, необходимо растить свои кадры.