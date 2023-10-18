МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Корейская корпорация Samsung стала лидером мирового рынка смартфонов, следует из актуального отчета международной аналитической компании Counterpoint Research. Назван главный недостаток самых популярных у россиян смартфонов

Доля корейской корпорации на мировом рынке достигла в третьем квартале текущего года 20%. Apple с долей в 16% занял второе место. А на третьей позиции с 12% рынка оказался Xiaomi. Также в пятерку самых популярных брендов на рынке смартфонов вошли производители из Поднебесной — Oppo (10%) и Vivo (8%).

При этом глобальные продажи смартфонов, как сообщили в Counterpoint, в годовом исчислении сократились на 8%, но по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 2%.

Примечательно, что рост продаж в годовом исчислении аналитики зафиксировали только на рынках Ближнего Востока и Африки.

Вместе с тем в Counterpoint прогнозируют сохранение позитивной динамике на рыке до конца нынешнего года, что связывают с выходом смартфонов серии iPhone 15, грядущей распродажей "11.11" в Китае и различными рождественскими акциями.