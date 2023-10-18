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2023-10-18T04:28:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231018/842009295.html
Аналитики назвали самые популярные бренды смартфонов
Потребрынок
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Корейская корпорация Samsung стала лидером мирового рынка смартфонов, следует из актуального отчета международной аналитической компании Counterpoint Research. Доля корейской... ПРАЙМ, 18.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Корейская корпорация Samsung стала лидером мирового рынка смартфонов, следует из актуального отчета международной аналитической компании Counterpoint Research.
Доля корейской корпорации на мировом рынке достигла в третьем квартале текущего года 20%. Apple с долей в 16% занял второе место. А на третьей позиции с 12% рынка оказался Xiaomi. Также в пятерку самых популярных брендов на рынке смартфонов вошли производители из Поднебесной — Oppo (10%) и Vivo (8%).
При этом глобальные продажи смартфонов, как сообщили в Counterpoint, в годовом исчислении сократились на 8%, но по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 2%.
Примечательно, что рост продаж в годовом исчислении аналитики зафиксировали только на рынках Ближнего Востока и Африки.
Вместе с тем в Counterpoint прогнозируют сохранение позитивной динамике на рыке до конца нынешнего года, что связывают с выходом смартфонов серии iPhone 15, грядущей распродажей "11.11" в Китае и различными рождественскими акциями.