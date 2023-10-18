ТАШКЕНТ, 18 окт — ПРАЙМ. Госкомитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана выдал разрешение бывшему российскому Danone — компании "Эйч энд Эн" (H&N) — на поставки в республику детского питания и продукции из молока, сообщил РИА Новости представитель комитета. Преемник Danone в России переименовал напитки на растительной основе

"Предприятию H&N выдано разрешение на ввоз в Узбекистан детского питания и продукции из молока, произведенной в Российской Федерации", — сказал представитель комитета. Данное ведомство занимается допуском на рынок республики продукции животного происхождения.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре Danone была переименована в "Эйч энд Эн".

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.

Danone присутствует в РФ с 1992 года. В состав группы в России входит ряд заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.