МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 9 по 16 октября снизилась третью неделю подряд — на 0,34%, или на 22 копейки — до 64,39 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Бензин на российской бирже дешевеет после четырех сессий роста

Неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,45%, или на 29 копеек — до 64,61 рубля за литр. За период с 25 сентября по 2 октября средняя стоимость дизтоплива опустилась на 0,14%, или на 9 копеек — до 64,9 рубля за литр.

Средняя цена бензина на неделе с 9 по 16 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,29% — до 55,25 рубля за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,48%, а на позапрошлой неделе — на 0,43%.

Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,37%, или на 19 копеек — до 50,93 рубля; Аи-95 — на 0,32%, или на 18 копеек — до 55,63 рубля. В то же время марка Аи-98 подорожала на 0,04%, или на 3 копейки — до 68,33 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,15%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 65 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Севастополе — на 4,5%, в Крыму — на 4,3%. При этом рост цен был зафиксирован в 4 регионах, самый большой в Республике Саха (Якутия) — на 8,7%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 744,1 тысячи тонн, производство дизтоплива, напротив, увеличилось — на 1,3%, до 1,497 миллиона тонн.

Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.