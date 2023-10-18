МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая за восемь месяцев вдвое превысил объем торговли со всеми странами Европейского Союза, заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе рабочей встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса. Москва и Эр-Рияд должны максимизировать товарооборот, заявил Бен Салман

Как сообщает пресс-служба российского правительства, в мероприятии приняли участие представители европейских компаний, продолжающих работу в России, а также новые российские владельцы бывших иностранных предприятий. Основное внимание было уделено вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, сотрудничеству в области фармацевтической промышленности и общему взаимодействию иностранных компаний с правительством России.

"… как отметил Денис Мантуров, поставки из Европы активно замещаются продукцией альтернативных производителей, в первую очередь из стран Азии и СНГ. Для сравнения, за восемь месяцев текущего года товарооборот России и Китая уже в два раза превышает товарооборот со всеми странами Евросоюза", — говорится в пресс-релизе.

При этом сообщается, что из-за ведущейся в течение последних полутора лет недружественными странами санкционной войны против России сформировался устойчивый тренд на снижение объёмов взаимной торговли с ЕС.

По данным главы Минпромторга, российский производственный сектор уже шестой месяц подряд демонстрирует уверенный рост, промышленное производство в целом по экономике в августе 2023 года выросло на 5,4%, что создает "хорошие предпосылки" для совместной взаимовыгодной работы.

"Подчеркну еще раз, мы никогда не отказывались от сотрудничества с иностранными партнёрами. Более того, мы оказывали и будем оказывать поддержку тем иностранным предприятиям, которые продолжают работу на нашем рынке. Конечно же, ставя в приоритет интересы развития российской промышленности и достижение технологического суверенитета", — подчеркнул Мантуров.