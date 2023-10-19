МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Ретейлер "Магнит" выкупит компанию KazanExpress и запустит на ее основе свою площадку под брендом "Магнит Маркет", пишет РБК со ссылкой на представителей "Магнита" и AliExpress. Российские маркетплейсы опередили по продажам в России китайский AliExpress

"Магнит" (MGNT) договорился о покупке 100% ООО "КазаньЭкспресс" (развивает маркетплейс KazanExpress). Продавцы: структура "AliExpress Россия" (по данным Rusprofile, 56,3% долей в ООО принадлежат ее "дочке" — "Агрегатор-онлайн"), владелец казанского холдинга FIX Сергей Еремеев (33,8%), а также основатели маркетплейса Линар Хуснуллин (7,8%) и Кевин Ханда (2,1%)", — сообщает издание.

Сумма сделки не раскрывается, однако представитель "Магнита" уточнил, что финансирование будет осуществляться из собственных средств ретейлера. По данным источника издательства, близкого к одной из сторон сделки, после подписания соглашения о покупке российский ретейлер подаст ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

Отмечается, что "Магнит" хочет на базе новой площадки запустить собственный маркетплейс "Магнит Маркет".

"…География и число пунктов выдачи будут "кратно увеличены" по сравнению с тем, что есть у KazanExpress за счет открытия ПВЗ в магазинах "Магнита". Также ретейлер намерен развивать товарные категории и привлекать новых продавцов на площадку", — пишет газета со ссылкой на представителя "Магнита".