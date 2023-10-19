МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за перевозку более одного блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Проект о повышении акцизов на табак и вино одобрили в первом чтении

Как поясняла первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, меры наказания будут применены в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки.

Она уточняла, что административную ответственность россияне будут нести только в том случае, если транспортируют продукцию, немаркированную по российским правилам и сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация.

Необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран", отмечала сенатор. По ее словам, объем нелегальных электронных сигарет в 2022 году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России.