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https://1prime.ru/consumer_markets/20231019/842027377.html
Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированного табака
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Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за перевозку более одного блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы... ПРАЙМ, 19.10.2023
потребрынок, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, табак, продукция, штраф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за перевозку более одного блока немаркированных сигарет и другой немаркированной табачной продукции сверх нормы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как поясняла первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, меры наказания будут применены в случае перевозки более 200 сигарет без маркировки.
Она уточняла, что административную ответственность россияне будут нести только в том случае, если транспортируют продукцию, немаркированную по российским правилам и сверх нормы. Согласно закону, за перевозку больших партий сигарет, изделий с нагреваемым табаком, сигар, табака предусмотрены штрафы от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, а также конфискация.
Необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран", отмечала сенатор. По ее словам, объем нелегальных электронных сигарет в 2022 году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России.