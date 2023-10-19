МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Экспорт российской зерновой продукции в Китай с начала 2023 года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Россельхознадзор. Лавров обозначил сроки, когда Африка получит российское зерно

"Китайская Народная Республика сейчас входит в ТОП-5 ведущих стран-импортеров российского зерна", — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, основной объем экспорта приходится на соевые бобы, горох, кукурузу, семена льна, рапс, ячмень и овес. Основными движущими силами роста экспорта российского продовольствия в Китай в текущем году стали рапс (рост в 17 раз), ячмень (в 6 раз), семена льна (в 2 раза), жмыхи (в 2 раза), а также начало поставок гороха.

Более того, сообщается, что во многом такие высокие показатели экспорта могут быть обусловлены успешной совместной работой Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая, по итогам которой ежегодно увеличивается перечень видов зерна, а также количество российских регионов, которым разрешены поставки на китайский рынок.

"При этом необходимо отметить, что экспортный потенциал Российской Федерации по поставкам зерна в Китай реализован не в полной мере. В настоящее время значительные усилия Россельхознадзора направлены на допуск на рынок Китая озимых пшеницы и ячменя, манной крупы, ржаной муки, пищевого соевого шрота, свекловичного жома с добавлением мелассы, отрубей, а также фасоли", — сообщает Россельхознадзор.