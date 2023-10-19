МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 25 тысяч рублей за перевозку физлицами немаркированной никотинсодержащей продукции, такой как вейпы, сверх разрешенной нормы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал закон о наказании за перевозку немаркированного табака

Российским законодательством уже несколько лет были ограничены объемы перевозки немаркированной табачной продукции: физлицам можно было перевозить не более 200 таких сигарет, 50 сигар или сигарилл, 250 граммов табака. А летом 2023 года ограничения были распространены на никотинсодержащую продукцию без надлежащей маркировки — допускается перевозка не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 5 единиц другой никотинсодержащей продукции с суммарно не более 20 миллилитров такой жидкости.

При этом в Кодексе РФ об административных правонарушениях оставалась ответственность только за незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции.

Новый закон устраняет пробел и распространяет административный штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей на случаи незаконной перевозки никотинсодержащей продукции — то есть немаркированной и сверх разрешенной нормы. Также, как и в случае с табачной продукцией, предмет нарушения будет подлежать конфискации.

Как поясняла РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова, необходимость введения данной ответственности возникла в связи с "ростом рынка нелегальной никотинсодержащей продукции из других стран". По ее словам, объем нелегальных электронных сигарет в 2022 году составил порядка 90% от общего объема рынка данной продукции в России.