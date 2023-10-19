2023-10-19T16:14:37+03:00
2023-10-19T16:14:37+03:00
2023-10-19T16:14:37+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231019/842029358.html
Wildberries отметил рост числа мошенников, взламывающих кабинеты продавцов
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Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в... ПРАЙМ, 19.10.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, wildberries, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
"Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", — сообщили там.
Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.
"Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству — в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", — добавили в компании.