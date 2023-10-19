МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов, компания нейтрализует действия злоумышленников, рассказали РИА Новости в маркетплейсе. Wildberries компенсирует продавцам стоимость товара, если его подменят

"Wildberries зафиксировала активизацию мошенников, направленную на попытку получения доступа к личному кабинету продавцов. Усилиями специалистов по информационной безопасности маркетплейса действия злоумышленников оперативно нейтрализуются, по каждой ситуации ведется внутреннее расследование", — сообщили там.

Там уточнили, что для усиления защиты продавцов от подобных ситуаций компания решила запустить двухфакторную аутентификацию и отправку продавцу уведомления о входе в личный кабинет. Дополнительно специалисты прорабатывают возможность для владельца администрировать действия сотрудников и устанавливать их роли в личном кабинете.

"Wildberries активно работает и в части противоборства кибермошенничеству — в автоматическом режиме блокирует фишинговые сайты. Также мы добавили возможность сообщить о фишинговом сайте при обращении в поддержку", — добавили в компании.