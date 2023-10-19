МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Возможное введение в России цифровых паспортов для одежды в 2025-2026 годах чревато повышением стоимости этой продукции на 15-20%, поделилась мнением с РИА Новости президент Союза производителей изделий легкой промышленности Валентина Миронова. В России активно растет спрос на одежду отечественных брендов

Ранее в четверг газета "Известия" написала, что в России в 2025-2026 годах могут запустить пилотный проект цифровых паспортов для одежды, которые будут содержать информацию о продукции: ее фотографии и состав. Такие виртуальные документы, говорилось в материале, помогут настроить сортировку текстиля после того, как вещи оказались на заводе по переработке. Уточнялось, что разработчик проекта — Российский экологический оператор (РЭО).

"Цифровые паспорта добавят к цене (на российскую одежду — прим. ред.) еще 15-20%. Если эта инициатива реализуется, мы на мировом рынке будем самими дорогостоящими по одежде", — сказал Миронова. Она добавила, что на фоне текущей ситуации с ввозом ткани этот материал перерабатывается полностью. Кроме того, по ее мнению, такая мера чревата закрытием предприятий.

По ее словам, в России одежда в основном не утилизируется, а идет на благотворительность. В свою очередь союз планирует направить письма всем органам власти, в том числе — вице-премьеру Виктории Абрамченко, с просьбой отменить эту инициативу.

В пресс-службе "Детского мира" также полагают, что данная мера может повлечь за собой удорожание товаров легкой промышленности еще на этапе закупки, так как потребует дополнительных затрат от производителей, импортеров и поставщиков. "Считаем, что инициатива требует дополнительного обсуждения с представителями отрасли в целях определения возможного эффекта на рост затрат производителей и сохранения возможности сетей удерживать уровень потребительских цен", — добавили в компании.

РИА Новости направило запрос в Минпромторг РФ.