МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ продолжает обсуждать идею инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России", это непростой вопрос, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Эта тема (сбора с маркетплейсов в пользу "Почты России" — ред.), безусловно, обсуждается… Вопрос непростой, пока комментировать его рано, в правительстве идет дискуссия, чем она закончится — узнаете", — заявил Евтухов.

Он добавил, что "Почта" выполняет "ответственную миссию обеспечения связанности всей территории нашей большой страны". "Она осуществляет доставку корреспонденции в самые отдаленные населенные пункты и представлена везде. Поэтому все, что связано с поддержкой и развитием этого института – государственно важное дело", — пояснил замминистра.

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что министерство предлагает покрывать через инфраструктурный платеж расходы, связанные с ремонтом почтовых отделений, а также убытки от функционирования отделений в населенных пунктах с численностью менее 5 тысяч человек. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября Шадаев. В СМИ писали, что платеж составит 0,5% квартального оборота маркетплейсов. По подсчетам "Почты", это порядка 24-25 миллиардов рублей в год.

После гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце сентября рассчитывал, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время. По его словам, выбор, скорее всего, будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов.

Одновременно в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота — российские маркетплейсы готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.