МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Доля отечественного игристого вина в магазинах РФ почти достигла 70%, а тихого — превысила 50%, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Российское вино в полном объеме реализуется в торговле. В настоящее время, по экспертным оценкам, в торговых сетях представлены порядка 52% тихих и 68% игристых российских вин от общего объема", — заявил он.

По его словам, власти помогают продвижению продукта на рынке. Так, Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит акцию "Дни российских вин" для увеличения продаж и узнаваемости отечественного вина, кроме того, по словам Евтухова, эффективным каналом продаж стали винные ярмарки.

В начале октября в Роскачестве рассказывали РИА Новости, что популярность зарубежного вина в России достигла рекордно низкого значения за последние два года — лишь 17% граждан считают, что оно значительно качественнее отечественного. Тем временем доля потребителей, отдающих предпочтение российским винам, продолжает увеличиваться — так, 22% граждан считают его более качественным, чем зарубежное, а 29% полагают, что не все, но большинство отечественных вин превосходят по качеству зарубежные.

В 2022 году в России было произведено 60,7 миллиона декалитров вина, что на 13% больше показателей предыдущего года, а за 6 лет его производство выросло практически вдвое.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00