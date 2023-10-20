МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Проект о создании в магазинах "российской полки" направлен на заключение в правительство, предварительно квота будет выделена для парфюмерии, косметики, средств гигиены и бытовой химии, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг высказался по вопросу онлайн-торговли алкоголем

"Сейчас этот законопроект направлен на заключение в правительство. Его суть, если коротко, ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. Пока рассматривается четыре категории товаров под квотирование места на полке для отечественных товаров: это парфюмерия, косметика, средства гигиены и бытовая химия", — заявил он.

В начале мая первый зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила РИА Новости, что в проекте о создании в торговых сетях российской "полки" непродовольственных товаров еще отрабатываются формулировки, идет работа с кабмином и ведомствами. Она поясняла, что отечественному производителю нужна поддержка, которая будет заключаться в том, что его товары будут видны на полках магазинов.

Кроме того, в октябре Евтухов отмечал, что министерство поддерживает также и идею создания "российской полки" на маркетплейсах, но, по его словам, конкретные параметры еще будут обсуждаться.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.