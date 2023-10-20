МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В правительстве обсуждают платеж с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", подразумевал его запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года, однако был снят с планируемого в июне рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. Источник в отрасли рассказывал РИА Новости, что перенос может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — "Почте России".

"Решение этого вопроса в компетенции другого ведомства. Но мы полагаем, что при текущей конъюнктуре рынка и сформировавшейся базовой инфраструктуре офлайн-розницы, а также с учетом мнения Минздрава, эта тема не является остроактуальной на сегодняшний день", — заявил он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по дистанционной торговле алкоголем.

Евтухов добавил, что министерство "все больше склоняется к целесообразности тестирования отдельных механизмов такой торговли в пилотном режиме". "Например, онлайн-продаж отечественного вина максимально ограниченным кругом площадок. Иными словами, наша позиция заключается в том, что если этот механизм, гипотетически, в итоге и появится, то пусть работает для поддержки российского виноделия", — пояснил замминистра.

Минфин РФ сейчас ведет дискуссию с Минздравом по вопросу о легализации онлайн-продаж алкоголя. Финансовое ведомство хочет таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. Минфин же поясняет, что предлагает регулировать продажу алкоголя онлайн по аналогии с продажей в офлайн-магазинах, например сделать обязательным предъявление покупателем паспорта курьеру, который доставляет заказ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.