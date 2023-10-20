МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Бренды из Азии и Объединенных Арабских Эмиратов активно выходят на российский рынок, наращивают свои позиции и отечественные компании, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Минпромторг назвал сроки завершения обсуждения регулирования маркетплейсов

По его словам, практически все страны, что сейчас представлены на российском рынке, и ранее были на нем, а сейчас произошло перераспределение долей.

"Условно "азиатские" бренды сейчас наращивают долю, более активно присутствует на рынке. У нас хорошо представлены теперь и Арабские Эмираты. Страны СНГ тоже всегда поставляли свою продукцию на российский рынок, просто теперь ее стало еще больше. Российский рынок большой и привлекательный – желающих торговать здесь, у нас, много", — подчеркнул Евтухов.

Он также добавил, что с уходом ряда зарубежных брендов ассортимент на полках не оскудел, российские компании активно начали замещать зарубежную продукцию.

"По некоторым категориям непродовольственных товаров ситуация посложнее — производителям нужно время освоиться в новых нишах. Но потребитель этого всего не ощущает. Потому что не только наши компании приходят и осваивают освободившийся рынок. К нам приходят и новые бренды из дружественных стран. В то же время российские торговые сети продвигают свои СТМ. Поэтому с точки зрения насыщения и разнообразия на потребительском рынке российская торговля отлично справляется", — резюмировал Евтухов.

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