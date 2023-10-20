МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Электронная торговля в России растет высокими темпами, но полностью заменить физические магазины не сможет никогда, таким мнением поделился в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Внешняя торговля России претерпела структурную перестройку, отметил Орешкин

"Онлайн никогда не заменит традиционные торговые форматы, но потеснит. Электронная торговля, конечно, будет расти и дальше. Но чтобы занять серьезную долю рынка, этому сегменту экономики придется еще пройти большой путь: пока она занимает порядка 6% от всего рыночного оборота продовольствия и непродовольственных товаров по итогам 2022 года", — заявил он.

В то же время Евтухов отметил, что темпы роста онлайн-продаж в России "впечатляют". "Понятно, что все дело в низкой базе — темпы роста в таких случаях всегда высоки, если ты не делаешь каких-то ошибок, не предпринимаешь неправильных шагов. В ковидный год электронная торговля прибавила 100% в силу объективных причин. Затем мы некоторое время не регулировали эту отрасль, чтобы она, что называется, задышала и продолжила развиваться. Сейчас онлайн-продажи растут на 20-30% в год, и это хороший результат", — добавил замминистра.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем продаж интернет-торговли в России за первые полгода 2023 вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 2,7 триллиона рублей, из них более 97% пришлось на отечественные онлайн-магазины. При этом в 2022 году траты россиян на покупки в интернете увеличились к 2021 году примерно на треть и составили почти 5 триллионов рублей.

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