МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский ритейлер Gloria Jeans передумал открывать свои магазины в Израиле, все проекты в стране закрыты, рассказал РИА Новости председатель совета директоров компании Владимир Мельников. "За гранью добра и зла". Медведев оценил заявления Байдена по Израилю

"После появления информации об открытии первого магазина в Израиле поднялись большие протесты озлобленных людей… Поэтому мы решили не накалять обстановку в это сложное время неопределенности, отказались от открытия и закрыли все проекты в Израиле", — заявил он.

В конце августа Мельников сообщил, что Gloria Jeans выходит на рынок Израиля, открывая там свои магазины, а также изучает другие зарубежные рынки, в том числе арабские страны.

В интервью Forbes он пояснял, что в России ритейлер со временем "упрется" в 150 миллиардов рублей оборота в год, а если получится развить новые бренды — то 200-250 миллиардов рублей и на этом все. При этом уход зарубежных брендов, напротив, лишь осложнил ситуацию, в связи с этим сеть и собирается выходить на новые рынки.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 30 июня сеть включал в себя 704 магазина более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%.