МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи в России нет, необходимо предпринять меры, которые оперативно отразятся на стоимости, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба министерства. В Польше уверены, что справятся с эмбарго Украины на овощи и фрукты

По данным Росстата, на неделе с 10 по 16 октября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,4%.

"В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта. В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга России и ФАС России", — говорится в сообщении министерства.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей", — уточняется там же.

Министр отметил, что в последние годы благодаря комплексу мер господдержки овощеводство, в первую очередь тепличное, показывает рост.

По его словам, в 2022 году в целом по организованному сектору производство овощей составило 7,2 миллиона тонн, а в защищенном грунте обновило рекорд — сбор превысил 1,6 миллиона тонн. В текущем году, по прогнозам ведомства, в овощеводстве вновь ожидается прирост, в том числе в зимних теплицах — еще на 1-2%.