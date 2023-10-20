МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту регистрировать расторжение лицензионных соглашений, которыми датская Carlsberg Group предоставила "Балтике" право использовать свои товарные знаки Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage, следует из опубликованного в пятницу определения суда. Carlsberg Group заявила о расторжении соглашений с "Балтикой"

Обеспечительные меры приняты в деле по иску ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к Carlsberg Breweries A/S, в котором истец требует признать недействительным отказ ответчика от четырех лицензионных соглашений, заключенных с 2012 по 2022 год, и от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года. Соответствующие уведомления Carlsberg направил "Балтике" 29 сентября.

Как отметил суд, "непринятие обеспечительных мер может повлечь угрозу причинения существенного ущерба истцу, нарушения прав неограниченного круга лиц". "Запрашиваемые обеспечительные меры являются разумным, необходимым и своевременным способом защиты в конкретных фактических обстоятельствах", — говорится в определении. Предварительное заседание по делу назначено на 15 ноября.

Carlsberg 3 октября сообщил, что проинформировал "Балтику" о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих ей "производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды". Отмечалось, что до 1 апреля 2024 года "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы.

Решение было принято, как указывала датская компания, в ответ на указ президента России Владимира Путина, согласно которому доля "Балтики", принадлежащая Carlsberg, перешла во временное управление Росимущества. Дальнейшие шаги Carlsberg в отношении "Балтики" пока не определены.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.