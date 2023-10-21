2023-10-21T06:58:39+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231021/842043956.html
В Госдуме призвали запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в средствах массовой информации и информировать граждан о негативных последствиях... ПРАЙМ, 21.10.2023
потребрынок, бизнес, новости, госдума, фастфуд, реклама
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в средствах массовой информации и информировать граждан о негативных последствиях потребления данных продуктов. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава Минздрава заявил, что уже 11 процентов населения России подвержено ожирению.
"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека", — подчеркнул Хамзаев.
Он напомнил, что о данной инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает ее самой действенной мерой по решению проблемы ожирения, которая остро стоит в стране.