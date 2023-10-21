МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в средствах массовой информации и информировать граждан о негативных последствиях потребления данных продуктов. Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для точек с шаурмой

Ранее глава Минздрава заявил, что уже 11 процентов населения России подвержено ожирению.

"Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека", — подчеркнул Хамзаев.

Он напомнил, что о данной инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает ее самой действенной мерой по решению проблемы ожирения, которая остро стоит в стране.