МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Фирма-производитель мебели Lazurit в конце октября откроет первый магазин в Москве, сообщила пресс-служба компании. Российские производители мебели не смогли заместить IKEA, сообщили эксперты

Отмечается, что мультибрендовый гипермаркет мебели и товаров для дома калиниградской фирмы будет располагаться в торговом центре "Европолис" на площадях, которые раньше занимала IKEA.

Магазин Lazurit откроется на семи тысячах квадратных метров и представит продукцию 50 производителей мебельной и интерьерной продукции, а также товаров для дома.

"Объем инвестиций собственных средств компании в создание гипермаркета составил более 100 миллионов рублей", — сказано в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что ближайшими планами фирмы являются открытие еще одного гипермаркета в Москве, а затем во всех российских городах-миллионниках.

Мебельная компания Lazurit основана в Калининграде в 1992 году. Розничная сеть производителя охватывает 170 городов России, в которых работает более 500 фирменных салонов общей площадью 100 тысяч квадратных метров.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года IKEA открыла в 13 российских субъектах 26 магазинов. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в РФ, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в стране и продаст местные фабрики.