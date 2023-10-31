МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Carlsberg Group продолжит принимать меры для защиты своих активов, относящихся к пивоваренной компании "Балтика", которая находится во временном управлении Росимущества, из-за чего бухгалтерское списание активов почти достигло 1 миллиарда долларов, заявила компания в своём отчете. Суд запретил Роспатенту расторгать лицензии Carlsberg с "Балтикой"

В результате указа президента РФ в июле пивоваренная компания "Балтика" перешла во временное управление Росимущества.

Компания уточняет, что в результате общая сумма списаний, признанных в чистом результате, относящемся к России, составила 7 миллиардов датских крон (почти 1 миллиард долларов). А поскольку связанная с "Балтикой" статья инвестиций перестала соответствовать определению инвестиций в акционерный капитал, она была переклассифицирована как дебиторская задолженность перед правительством РФ, которая затем была списана до нуля.

"Мы продолжим предпринимать все возможные действия, в том числе юридические, для защиты наших сотрудников, активов и операций. Пока неясно, какое дальнейшее развитие мы увидим в отношении пивоваренной компании "Балтика", — говорится также в отчете Carlsberg.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.

"Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году и пока выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten. В начале октября головная компания заявила, что расторгает лицензионные соглашения, которые позволяют "Балтике" производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов, но в течение полугода, до 1 апреля, "Балтика" сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы.