МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Туфли и кеды в России в третьем квартале текущего года прибавили в цене почти по 15% относительно аналогичного периода прошлого года, увеличилось и производство обуви — на 13%, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эксперты подсчитали, как подорожали новостройки в крупных городах

"В третьем квартале 2023 года наибольшее изменение цен было в категории товаров "кеды" – рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом году: в третьем квартале 2022 года кеды в среднем покупали за 2 170 рублей, а в аналогичном периоде 2023 года – 2 483 рубля. Далее идут туфли, средневзвешенная цена которых за год выросла на 12%: этот тип обуви в третьем квартале 2022 года стоил 2 241 рубль, а в этом же периоде 2023 года уже 2 508 рублей", — сообщили в ЦРПТ.

Отмечается, что по итогам прошедшего квартала в стране было произведено более 44 миллионов пар обуви, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, когда объем составил 39 миллионов пар. Большую часть рынка заняла категория "тапочки", этого вида обуви было выпущено почти 18,8 миллиона пар – это 42% от общего объема производства обуви в стране.

При этом в третьем квартале россияне, как и в аналогичном периоде прошлого года, чаще всего приобретали ботинки – на них пришлось почти 33% всех продаж. Затем идут тапочки (почти 20% продаж) и туфли (18%).

"Больше всего продукции произвели в Центральном федеральном округе, а именно 20,5 миллиона пар обуви, что составляет 46% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует рост на 13% – в третьем квартале 2022 года в округе было произведено 18,2 миллиона пар обуви. Северо-Западный федеральный округ занимает второе место", — заключили в ЦРПТ.