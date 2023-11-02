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2023-11-02T17:02:00+03:00
2023
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Ретейлер Ruck & Maul увеличит число магазинов в России
Потребрынок
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Итальянский бренд одежды Ruck & Maul намерен увеличить количество магазинов в России до 30, сообщил глава компании Недим Кизилкая на выставке Mallpic Sochi. Он напомнил, что в... ПРАЙМ, 02.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, италия, ruck & maul
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Итальянский бренд одежды Ruck & Maul намерен увеличить количество магазинов в России до 30, сообщил глава компании Недим Кизилкая на выставке Mallpic Sochi.
Он напомнил, что в настоящее время в России работает семь магазинов ретейлера — в торговых центрах "Авиапарк", "Европейский", "Мега Белая дача" и "Метрополис" в Москве, "Галерея" в Петербурге, "Горизонт" в Ростове-на-Дону" и "Калина Молл" во Владивостоке. Кроме того, продукция компании продается на площадках Lamoda и Wildberries.
"Мы бы хотели увеличить наше присутствие на российском рынке до 30 магазинов", — отметил Кизалкая.
Кроме того, добавил он, ретейлер планирует выйти на рынке Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.