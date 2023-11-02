СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Итальянский бренд одежды Ruck & Maul намерен увеличить количество магазинов в России до 30, сообщил глава компании Недим Кизилкая на выставке Mallpic Sochi. Новый закон обяжет магазины в первую очередь предлагать российские товары

Он напомнил, что в настоящее время в России работает семь магазинов ретейлера — в торговых центрах "Авиапарк", "Европейский", "Мега Белая дача" и "Метрополис" в Москве, "Галерея" в Петербурге, "Горизонт" в Ростове-на-Дону" и "Калина Молл" во Владивостоке. Кроме того, продукция компании продается на площадках Lamoda и Wildberries.

"Мы бы хотели увеличить наше присутствие на российском рынке до 30 магазинов", — отметил Кизалкая.

Кроме того, добавил он, ретейлер планирует выйти на рынке Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.