2023-11-02T18:11:49+03:00
2023-11-02T18:11:49+03:00
2023-11-02T18:11:49+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231102/842160864.html
Куба расширила перечень поставщиков молочной продукции из России
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Куба добавила в список поставщиков молочной продукции из РФ два новых предприятия, сообщил Россельхознадзор. "Министерство сельского хозяйства Национального центра здоровья... ПРАЙМ, 02.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, куба, молочая продукция
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201572.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201572.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201571.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201571.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201570.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83420/15/834201570.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231025/842075707.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Куба добавила в список поставщиков молочной продукции из РФ два новых предприятия, сообщил Россельхознадзор.
"Министерство сельского хозяйства Национального центра здоровья животных Республики Куба сообщило об аттестации двух новых предприятий для поставок молочной продукции на кубинский рынок под гарантии Россельхознадзора до проведении инспекции предприятий в 2024 году", — говорится в сообщении.
Всего для поставок на кубинский рынок аттестовано шесть российских предприятий по производству молочной продукции.
Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта на Кубу. Ведомство в середине мая в ходе переговоров с кубинской стороной подняло вопрос возобновления аттестации ранее проинспектированных кубинской стороной российских молочных и мясных предприятий под гарантии службы.