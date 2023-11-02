МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Куба добавила в список поставщиков молочной продукции из РФ два новых предприятия, сообщил Россельхознадзор. Куба стала одним из самых популярных направлений у россиян на зимний сезон

"Министерство сельского хозяйства Национального центра здоровья животных Республики Куба сообщило об аттестации двух новых предприятий для поставок молочной продукции на кубинский рынок под гарантии Россельхознадзора до проведении инспекции предприятий в 2024 году", — говорится в сообщении.

Всего для поставок на кубинский рынок аттестовано шесть российских предприятий по производству молочной продукции.

Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта на Кубу. Ведомство в середине мая в ходе переговоров с кубинской стороной подняло вопрос возобновления аттестации ранее проинспектированных кубинской стороной российских молочных и мясных предприятий под гарантии службы.