МИНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия расширила перечень товаров, запрещенных к импорту из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Лукашенко подписал законы о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 г. № 700", — говорится в сообщении.

В частности, в "черный список" включены ввозимые из Латвии кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготки, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики.

"Расширение перечня — ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска "Силене" на границе с Беларусью", — пояснили в белорусском правительстве.