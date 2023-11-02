2023-11-02T22:58:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231102/842161768.html
Белоруссия расширила список запрещенных к импорту из Латвии товаров
Потребрынок
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Белоруссия расширила перечень товаров, запрещенных к импорту из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства. "Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к... ПРАЙМ, 02.11.2023
потребрынок, бизнес, новости, белоруссия, латвия, запрет на импорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия расширила перечень товаров, запрещенных к импорту из Латвии, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 г. № 700", — говорится в сообщении.
В частности, в "черный список" включены ввозимые из Латвии кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготки, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики.
"Расширение перечня — ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска "Силене" на границе с Беларусью", — пояснили в белорусском правительстве.